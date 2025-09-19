Los principales índices bursátiles europeos registraron avances generalizados, aunque desiguales por las divergencias sectoriales. Destacó la fuerte subida del sector tecnológico tras el acuerdo para que Nvidia invierta 5.000 millones de dólares en Intel.

En el resto de los sectores, el mejor comportamiento fue en los cíclicos como Industria y Consumo discrecional, mientras los defensivos como Utilities y Consumo básico acabaron con ligeras pérdidas. El sector Salud subió cerca de un 1% gracias al repunte de un 6% de Novo Nordisk, tras los resultados de un ensayo clínico en el que su fármaco Ozempic ha mostrado algunas ventajas respecto al de su competidor Eli Lilly.

El Íbex 35 repuntó un 0,3% por la debilidad en el sector de Utilities ante el repunte de las TIRes tras la reunión de la Fed. Por su parte, el Euro Stoxx 50 ganó un 1,6%, destacando la contribución de dos de sus grandes pesos pesados, las tecnológicas ASML y SAP.

Tras las dudas en la sesión de Wall Street el miércoles, los inversores se decantaron por las compras tras la rebaja de tipos de la Fed y el mensaje que apunta a nuevas rebajas en las dos próximas reuniones al menos. El mensaje de Powell fue cauto, lo que ha favorecido cierto repunte de las curvas.