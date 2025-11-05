Azpilicueta, de sorprendente a imprescindible

Azpilicueta, en un abrir y cerrar de ojos, ha pasado de fichaje sorprendente a elemento imprescindible. Quién lo iba a decir este verano, cómo iba a explicarse que un futbolista al borde de la retirada llegaría a convertirse en fundamental y, sobre todo, como principal aliado de la fortuna. Y es que el propio jefe de la cosa, Matías Almeyda, ha sido el que ha dejado una frase para la posteridad al desvelar que el Sevilla no pierde con el veterano defensa navarro en el campo. Quién iba a decirlo, pero no está mal contar con un futbolista que tiene poderes paranormales.

Pasa, entonces, que uno de los objetivos principales del prior del convento es tener entre algodones al jugador durante la semana para que el día del partido pueda ser de la partida. Tener a un futbolista con ese carisma es una ventaja, por lo que habrá de ponerle velas al santoral íntimo de cada uno para que a la hora de la verdad esté sobre la yerba. Convertido de fichaje sorprendente a elemento imprescindible, según proclama su entrenador, así son las sorpresas que se guarda el fútbol.

Y lleva parte de razón el técnico argentino, ya que con Azpilicueta en el verde, el Sevilla sólo perdió con el Villarreal y tanto con el Mallorca y el Atleti, la derrota le sobrevino al Sevilla cuando ya había pedido el cambio. Récese al mayor número de santos posible para que César Azpilicueta Tanco (Tizur Mayor, Navarra, 1989) pueda enfundarse la camiseta del Sevilla el mayor número de tardes posible.