Me tienen aturdido las noticias que nos llegan, de muy diversos lugares de España, acerca de las dificultades que están teniendo las hermandades y cofradías para encontrar costaleros, nazarenos y todo tipo de recursos humanos para hacer frente a la salida procesional en su estación de penitencia. No lo puedo comprender: después de dos años de sequía argumental (¡Santa Rosa, que no llueva en Semana Santa!, como dirían nuestros amigos Rovira Romero, de Daroal) nos está costando a los cofrades rellenar puestos, colmar varales de trono, componer cortejos, dejar sin sacar algunas cofradías en ciudades y pueblos de la extensa geografía nacional.

¿Qué ha podido pasar? Mientras que en Sevilla elevan la propuesta de posibles alternancias de componentes de los cortejos, desde las más inimaginables instancias (altas y bajas), en otros lugares la Semana Santa vive una inesperada crisis. Los años de pandemia han hecho mella en muchas conciencias y en muchas nóminas de hermandades, pero, ante la ilusión con la que esperamos, nos extraña que ocurra lo que tantas veces pasó en nuestra propia ciudad tras los ataques (víricos y cívicos) que sufrieron las cofradías, especialmente a lo largo del siglo XIX, donde nació y renació cien veces (casi una por año) la Semana Santa y la religiosidad popular de forma genérica.

No apreciamos el bajón, pero claramente siguen faltando hermanos en los cultos, sigue la escasez de asistencia a las actividades formativas y culturales, sigue la carencia de voces constantes y brazos asiduos en todo lo que significa el compromiso. ¿Estamos soportando los primeros compases de un bajón regulatorio? Oídos atentos, como dicen los diáconos mozárabes. Han cambiado los tiempos y las formas, pero todo sigue viviendo la misma crisis que antes del Covid-19. Yo creo, querido Fabio, ¡ay, dolor! que de aquellas piedras seguimos viendo la misma ruina, vestida de ilusión. Barroca paradoja.