Un Barça sin Lamine parece más asequible

No es el Real Madrid-Barça el único clásico de LaLiga, ni mucho menos. También un Sevilla-Barça lo es a causa de una larga trayectoria de enfrentamientos y, por ejemplo, se da el caso de que la Liga que ganó el Sevilla la consiguió en Las Corts hace casi ochenta años. Ya ha llovido, han proliferado los enfrentamientos entrambos y hoy nos encontramos con el primero del curso.

Se da una circunstancia especial, pues a todo sevillista que fuera requerido para opinar sobre sus deseos diría sin pestañear que no juegue Lamine Yamal. Y sin el joven prodigio aparece el Barça esta tarde en un estadio que será caldera ambiental y, sobre todo, termométrica. Y es que resulta incomprensible programar este choque cuando el sol se encuentre en su cénit.

Llega el Sevilla muy animado a esta cita con el líder, pues la victoria en Vallecas hizo que cicatrizasen las heridas recibidas la noche del Villarreal. La sensación de bloque coriáceo que el equipo está dando en sus viajes, bien podría repetirse en esta tarde canicular. Y es que Almeyda, quien la lleva la entiende, no irá a caer en el error cometido ante los de Marcelino yendo al abordaje desnudando la cobertura.

Pase lo que pase, se trata de un partidazo entre un anfitrión en plena creación y un Barça que llega muy herido por lo del miércoles con el PSG y con bajas sensibles, que no es sólo la de Lamine. O sea que es posible soñar con ganar en casa de una vez.