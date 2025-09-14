El Betis, en la rampa de lanzamiento

Hora es ya de que el Betis diga aquí estoy yo y rectifique un rumbo que se torció en los prolegómenos del parón con una inmerecida derrota ante Athletic Club. Y la reaparición le otorga el cartel de favorito ante un Levante que recuperó la categoría y que aún no puntuó pero que rozó la gesta frente al Barça mediante un 2-0 en el descanso. Luego llegaría la cruda y lógica realidad de la remontada y ahí andan los de Orriols sin haber estrenado el casillero de puntos. Por lo tanto y aunque hasta el rabo todo es toro, nadie podrá negar que la ocasión la pintan muy favorable respecto a que los augurios se cumplan.

Y en este panorama, el Betis acude con la plantilla muy renovada, más en calidad que en cantidad, pues la sola presencia de Antony ya pesa de sobras como para que esa consideración tenga credibilidad. Hasta ahora, la andadura bética, aun añorando los dos puntos perdidos en Elche y también en Balaídos, era más que aceptable. Luego llegó el autogol de Bartra que precipitó el fracaso ante los leones y, al día siguiente, la confirmación de que los deseos de Antony iban a poder cumplirse.

En fin que ya se ha completado la nómina para el sexto proyecto bajo la dirección del fantástico Manuel Pellegrini y que ha llegado el momento de que se convierta en oro el cobre mostrado en las cuatro partidas disputadas. Hoy le llega la quinta disputa, Antony ya está aquí y dicen que Isco progresa adecuadamente. Llegó la hora del despegue.