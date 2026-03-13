El Betis ha roto en poco fiable

Decididamente, los idus de marzo se han vuelto en contra y el Betis no atraviesa su mejor momento del curso. Tras aquel canto de cisne en el Metropolitano, el equipo va de tropiezo en tropiezo y ayer en Atenas frente a un equipo en inferioridad numérica vio cómo el primer asalto para cuartos se pone en contra. Vía VAR y sobre la última campana, Panathinaikos dio primero, lo que no es mala cosa... para ellos.

Apeló Pellegrini a su guardia de corps mediante ocho variantes respecto al equipo que salió en Getafe y la verdad es que fue siempre superior al rival, pero con una superioridad ficticia y sin que el portero heleno tuviese apenas trabajo. Era un Betis que tocaba y tocaba, pero sin verticalidad y sólo Cucho Hernández creaba peligro. No obstante, el duelo parecía controlado y el tiempo pasaba sin nada que contar.

Así al descanso para que la continuación fuese un más de lo mismo pero en una edición aumentada, que no corregida. Se seguía errando en el último pase, con Abde intentando desbordar y Antony más proclive al pase que al desborde. A la hora de juego ve la segunda amarilla el vigilante de Abde y todo parece facilitarse, pero que si quieres arroz. El Betis continúa con su política de no agresión, el portero rival sigue de ocio y a seis minutos del final sale Swiderski para cambiarlo todo. Provoca un penalti, expulsa a Llorente y Taborda ejecuta al Betis desde los once metros. Todo se fía para el día de San José, pero este Betis no es fiable.