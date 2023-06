¡Muy bien por Pasión!

Alguna vez hemos dicho para su disgusto que José Luis Cabello sería un gran presidente del Consejo de Cofradías. Combina con armonía y equilibrio el perfil institucional, la formación cristiana y una experiencia profesional que le reporta un conocimiento preciso de la sociedad actual. Nada nos extraña que la Hermandad de Pasión que preside como hermano mayor se haya adherido al manifiesto que exige el Metro para el centro de la ciudad. ¡Una cofradía que exige la red completa del suburbano! Siempre nos ha parecido muy bien pero reduccionista el lema del “culto, formación y caridad” que proclaman muchos candidatos a hermano mayor para enumerar sus tres objetivos principales. Se le podría añadir perfectamente el de opinar sobre asuntos de actualidad, fijar posiciones sobre temas que no son ajenos a las asociaciones que fomentan la piedad popular, pronunciarse sobre tantísimas cuestiones ante las que no pocas ocasiones se guarda un cómodo e indolente silencio.

El comunicado de Pasión sobre el Metro es ejemplar: “Esta iniciativa ciudadana y apolítica de la sociedad civil reclama una obra necesaria para la única ciudad europea de su dimensión que no cuenta con este recurso crítico en términos de movilidad, sostenibilidad y cohesión social, precisamente en un núcleo metropolitano que alberga seis de los doce barrios más pobres de España. Desde el compromiso cristiano contenido en Laudato si sobre el cuidado de la casa común y la lucha contra la marginación y la exclusión social, y desde el convencimiento de que facilitar una movilidad sostenible contribuye eficazmente al acceso de hermanos y devotos al centro de la ciudad y a la colegial, promoviendo así la vida de hermandad y el desarrollo de una comunidad de fe y encuentro con el Señor, la Archicofradía Sacramental de Pasión apoya esta iniciativa”.

Sin perder un ápice de su personalidad como asociación pública de fieles, Pasión contribuye con su opinión a eso que los políticos llaman “hacer ciudad”. ¿Cuántas veces no han dejado de acudir a la sede de la hermandad por lo incómodo que resulta acceder al centro de Sevilla? Poco se habla del suplicio de llegar al centro, donde se encuentra la mayoría de sedes canónicas. Muy bien por Pasión, muy saludable su paso al frente al apoyar esta iniciativa ciudadana. Se puede y se debe promover el culto público sin complejos, sacar adelante una muy meritoria obra social, conservar un vasto patrimonio artístico y estar en los asuntos de actualidad que interesan y afectan a tantísimos vecinos. El día que las cofradías sepan el poder que tienen para ciertos asuntos y no usan... Una cosa es la prudencia y otra que muchos estén interesados en que las hermandades no salgan del templo más que en Semana Santa. Cuando pueden y deben valorar qué ciudad estamos dejando a las siguientes generaciones. ¿O no contribuyen las hermandades de forma sustancial al PIB de la ciudad y a ahorrarle muchos miles de euros a los servicios sociales públicos? El camino está muy bien marcado.