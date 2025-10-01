Bienvenida la luz otoñal

Aunque algo tarde, diez días después de su entrada oficial, el otoño se dejó sentir apareciendo de forma real. Y lo ha hecho con la levedad que acostumbra en estos pagos, sin vendavales como esos que ayer mostraba el telediario en algunos rincones de la España mediterránea. Aunque algunos puntos de nuestra tierra sufrieron el otro día sus inclemencias con alguna inundación a causa de unas infraestructuras deficientes, aquí ha aparecido con la lluvia que todos anhelábamos, con el bajón termométrico que atemperase los mercurios y con esa luz tamizada, como con sordina, que tanto abrillanta el otoño. No ha sido gran cosa, pero hasta hizo temer por la corrida del siglo. Estación que no pone en fila a tantos vates como convoca la primavera, pero que en Sevilla se hace canto al confort, sobre todo cuando ya la vendimia con su larga cosecha de moscas ha terminado. Bienvenido sea el otoño, pero al de verdad, al que entró el domingo, y que dure, que el verano no suele abandonar la presa así como así.