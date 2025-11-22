La biotecnología vuelve a brillar con la IA

El subsector de Biotecnología ha superado el bache tras la pandemia y registra importantes ganancias este año en bolsa. Está en la vanguardia de las aplicaciones de la Inteligencia Artificial, que le está permitiendo acelerar y abaratar el descubrimiento y desarrollo de nuevas moléculas y tratamientos, entrando en una etapa de grandes innovaciones tecnológicas y terapéuticas.

A pesar de su revalorización, los múltiplos apenas se están encareciendo por la fuerte revisión al alza de los beneficios, que se prevé que pueda sostenerse a medio plazo. Así, el índice global cotiza con un PER de 16,8x, solo algo por encima de su media histórica, en línea con el conjunto del mercado pero con una relación entre PER y crecimiento que resulta incluso más atractiva que la de las farmacéuticas.

Además, se está viendo impulsado por las numerosas adquisiciones por parte de las grandes farmas, que buscan tecnologías o medicamentos punteros en fases avanzadas de investigación, y reforzar sus capacidades de aplicación de la IA y su exposición a segmentos prometedores.

Por lo tanto, conviene mantener la inversión en Biotecnología como complemento a los fondos globales de Salud, y como una vía alternativa de participar en las disrupciones tecnológicas con unas valoraciones mucho más confortables que las de las megatech.