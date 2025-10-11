Unas bolsas cada vez más tecnológicas

El boom de la inteligencia artificial está dando otro gran impulso a las compañías tecnológicas, que cada vez ganan más peso en las bolsas de EEUU, haciendo que éstas sean cada vez más diferentes a las del resto del mundo, y también menos representativas del conjunto de su economía.

Los negocios tecnológicos (Tecnología más Internet, Amazon y Tesla) pesan ya un 47% en EEUU y el 43% en Asia Emergente, pero tan solo el 7% en Europa, un 16% en Japón y con presencia insignificante en el resto de los mercados emergentes y en España.

Por su parte, Industria en Europa pesa un 19% (más 3% de autos), pero poco más del 8% en EEUU y un 7% en Asia Emergente, mientras que Financieras acaparan un 24%, 13% y 17% respectivamente.

Este cambio radical en la composición de las bolsas de EEUU y Asia tiene varias implicaciones: Se bifurcan las valoraciones, entre sectores y entre mercados, explicando la enorme prima de EEUU y la recuperación en Asia, mientras que el resto del mercado cotiza en múltiplos más próximos a las medias históricas; se reduce la correlación con el ciclo económico; menor sensibilidad a los tipos de interés y condiciones de financiación (contando las tecnológicas con caja neta y costes del capital muy inferiores al resto), y aumenta la dependencia de factores geoestratégicos y regulatorios.