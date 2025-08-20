La buena imagen del Sevilla y las urgencias

Buena, muy buena la imagen que el Sevilla dio en San Mamés. Tras un primer tiempo errabundo, lo que ocurrió tras el descanso da mucho pie al optimismo. Si en el primer tiempo y tras el penaltito Made in San Mamés, el equipo no se sostuvo, parece que el fervorín de Matías Almeyda en camerinos obró el efecto deseado. A partir de la campana intermedia, el Sevilla ofreció la imagen que demanda un sevillismo harto de estar harto. Descomunal Lukébakio, se las avió para darle la vuelta al partido a la vez que les mostraba el camino adecuado a sus compañeros.

Fue un gran Sevilla que, sin embargo, mostró demasiadas carencias en defensa, por lo que alarma la sola idea de que los problemas económicos acaben con la marcha del indudable mejor defensa sevillista. Badé sí se echó de menos en Bilbao y aterroriza columbrar la posibilidad de echar todo el curso sin su presencia. Con el fútbol desplegado por el Sevilla en la Catedral hubiera sido suficiente para traerse los tres puntos de haber contado con un sistema defensivo mínimamente fiable. Son carencias tan palpables que convendría articular la estrategia adecuada para ir a la sostenibilidad económica sin deshacerse de los buenos.

El fantasma del pasado curso sobrevuela el magín de cada sevillista y pone los pelos como escarpias el recuerdo de aquel gol fallado por Diomande la tarde del Leganés. Urge sanear cuentas, pero prescindir de lo poco cotizable es una temeridad.