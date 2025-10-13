El campeón de los ‘desde dentro’

Habrá quien lo crea una excelente idea, habrá quien piense que enriquece el espectáculo, pero así se prostituye el único rincón de pureza –si es que quedaba alguno– que resiste en el fútbol. Las paredes de un vestuario siempre fueron sagradas, un espacio en el que el futbolista tiene su santuario y en el que ni siquiera el entrenador puede entrar. De hecho, salvo excepción, sólo lo hace el día de partido.

Se empezó con la fotito de todo el grupo en las redes tras las victorias, auténticas porque el encargado del material podía mostrar su orgullo con el brazo echado sobre el hombro del futbolista. Ya empezaron a querer bajar directivos dispuestos a que le mojaran el traje de sudor para compartir alegría y de camino presumir de gestión. Hoy ya es un circo que se monetiza. Y a ello contribuyó, cómo no, Tebas, con la creación en 2023 de la Liga de la comunicación, que prometió 130 millones en premios a los clubes que más colaboraran en la creación de contenidos y si es el entrenador explicando su plan para ganar, mejor. En las dos primeras ediciones el Sevilla ha sido el campeón. En serio. En la última se salvó en la que de verdad cuenta por un punto y un gol fallado por el Leganés en Nervión, pero creó magníficos contenidos que quedarán para siempre en la historia del club, como la renovación de García Pimienta en formato inside, con el presidente anunciándolo a los futbolistas y éstos esperando a que saliera el cámara para quedarse en calzoncillos.

Los desde dentro viven del poder de la arenga de un entrenador y la fuerza del grupo dentro de un templo que nadie podía profanar, allí donde nadie entraba, allí donde Dragutinovic le dio una mascá a un Moranco.

Cuando se gana, el peor entrenador es un orador capaz de mover masas y tocar la fibra. Pero al campeón de los desde dentro esta sobreexposición le jugó una mala pasada en Montecastillo, donde el trío Castro-Júnior-Orta quedó en ridículo por una respuesta llena de lógica y de fútbol de Mendilibar a una vanidosa actuación ante las cámaras. Cuidado...