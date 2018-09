Como era de esperar el anuncio de que Historia de nuestro cine pasará de ser diario a semanal ha generado no poca polémica. Vaya forma de defender el cine español, dicen algunos. La cuestión es que el programa, en cualquier caso, iba a finalizar con la entrega número mil el próximo mes de marzo. Lo que hacen los nuevos responsables de TVE es aprovechar el inicio de temporada para renovar la parrilla de La 2, que falta hace. Ya veremos en qué queda la nueva apuesta, pero a mí de la impresión de que los cinéfilos que ahora se rasgan las vestiduras no van a tener ningún motivo de queja ¿Cuánto cine clásico y moderno, norteamericano, europeo, asiático, latinoamericano y con el marchamo de cine independiente podremos ver en el horario estelar, desde 2015 monopolizado por el programa que será semanal? Yo no lo sé, pero siempre espero lo mejor.

Soy fiel a Historia de nuestro cine desde su inicio. De hecho, no me he perdido ni una de sus presentaciones ni ninguno de sus coloquios. Y eso síme parecería una pérdida irreparable. Que desde octubre se suprimiese dicho coloquio. Por lo demás, los objetivos con los que nació el contenedor dudo que se estén cumpliendo. Lo de ofrecer cada día de la semana películas de una década ya no se sostiene. Baste el ejemplo de la presente semana en la que las películas son de 1967, 1988, 1992, 2006 y 2012.

Muchos sospechan que detrás de la supresión de Historia de nuestro cine está el nombre del propietario de la mayoría de las películas que se emiten y del negocio que llevó a cabo con los antiguos rectores de TVE. Sea como fuere, el buen cine no se va a ir de La 2. Ni el español. Versión española cumple 20 años este mes de octubre.