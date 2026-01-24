Un clásico de verdad hoy en Nervión

Clásico de los más clásicos de la Liga el de esta tarde en Nervión. Aparece en escena Athletic Club, el señero Atlético de Bilbao de cuando Eduardo Dato tenía bulevar y vía del tranvía. Tiempos de saludos entre José María Busto y Piru Gaínza con Mauri y Maguregui en el imposible de frenar a Juanito Arza. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor y no me lo creo, pero aquellos choques entre iguales son inolvidables.

Raro era el pleito entre ambos que no estaban presididos por el agua, ya que el anuncio de los leones solía traer aparejada la lluvia para solaz de los visitantes. Hoy aguarda un Sevilla sin nada que ver con aquél y llega un Athletic que parece haber recobrado tono en la lombarda ciudad de Bérgamo. Su triunfo en el choque de Champions le ha devuelto la sonrisa a Valverde, lo que ya es síntoma claro de recuperación.

Y espera el dubitativo Sevilla de Matías Almeyda, que vuelve de arañar un punto en Elche cuando nadie apostaba por él. La reincorporación de Akor Adams no sólo se antoja clave, sino que lo es, ya que con su retorno volvió el Sevilla a celebrar un gol. Y no fue uno, sino los dos que propiciaron un punto que el propio Almeyda lo calificó de oro. Un punto que hace que la visita del Athletic inspire menos temores. Hogaño no es mucha la distancia que separa al Sevilla de los leones, con lo que un triunfo esta tarde le serviría para igualar balances. Pero sea lo que sea, es un clásico sin duda alguna.