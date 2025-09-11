Al fin compareció Del Nido junior

Miércoles este 10 de septiembre que debería significar la catarsis para un cambio de rumbo en el Sevilla. Al fin, José María del Nido junior se decidió a comparecer en rueda informativa tras un tiempo demasiado largo sin dar la cara. Alargar tanto la ausencia como la alargó es contraproducente, sobre todo al no aparecer en actos como alguna presentación de fichajes y, sobre todo, en la muy difícil de entender ausencia cuando el anual acto con los socios más antiguos. Y ya no digamos aquel desaire cuando el reconocimiento a Badé antes del partido con el Getafe.

Nunca es tarde si la dicha merece la pena por lo que hemos de considerar positiva esta comparecencia pública. Mañana tendremos la ocasión de un nuevo plebiscito en el que se hará oír la voz de Nervión y se hará ya con la plantilla definitivamente rematada, con lo que la patata caliente pasa a la yerba. Y de lo que la yerba dé de sí dependerá que la paz social vuelva o se haga imposible.

Hasta ahora, la planificación del plantel se observa con dudas, pues los futbolistas con nombre recién llegados tienen el hándicap de una excesiva veteranía. Según parece, la tarea ha recaído consensuadamente entre Cordón y Almeyda. Y ahí, en esa verdad que dictamina la yerba estará un porvenir que arrancará mañana ante el recién ascendido Elche de Pedrosa y de Rafa Mir. En ese momento, se podrá ver si la paz social es posible. Viernes, 12-S.