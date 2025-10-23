Confianza en la IA

Los principales índices europeos mostraron ayer caídas ante una serie de publicaciones empresariales que quedaron por debajo de las expectativas, como las de L’Oreal, Hermes o Adidas. El IBEX 35 cerró con una subida del 0,1%, el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,8% y el FTSE 100 tuvo la mayor subida (0,9%) al mantenerse la inflación en septiembre.

Los sólidos beneficios empresariales y la confianza en el auge de la inteligencia artificial están sosteniendo las acciones, dentro de un entorno de preocupación por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el cierre del Gobierno estadounidense. El 85% de las empresas del índice bursátil S&P 500 que ya han presentado sus resultados del tercer trimestre (3T) han superado las estimaciones de beneficios, siendo el mejor dato desde el ejercicio 2021.

En Inglaterra, el conglomerado de consumo básico Reckitt Benckiser publicó unas ventas por encima de lo esperado y un fuerte crecimiento en la región que incluye a China. En Estados Unidos, la empresa GE Vernova espera que las grandes tecnológicas le compren más turbinas de gas para los centros de datos.