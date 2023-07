Una vez terminada la campaña electoral, en la que se han multiplicado propuestas de muy diferente pelaje, y a la espera del nuevo Gobierno, parece oportuno reflexionar sobre el marco económico, financiero y fiscal con el que tendrá que trabajar el nuevo ejecutivo, siempre que el resultado electoral permita conformar uno en las próximas semanas. Los últimos quince años, desde la crisis financiera hasta prácticamente la actualidad, el entorno ha sido claramente expansivo, bien por el lado monetario, bien por el lado fiscal o por ambos. En todo caso, en ese periodo los gobiernos han contado con una situación relativamente cómoda con los recursos de los que disponían, aunque hubo momentos críticos –la pandemia, por ejemplo–, en los que eran más necesarios que nunca. También en los años de tensión por la deuda soberana en la zona euro, en los que se practicó políticas de austeridad, los recursos fiscales fueron limitados, pero una vez Mario Draghi –presidente del BCE en aquel entonces– pronunció sus famosas palabras “haré todo lo que sea necesario” (“whatever it takes”), el entorno monetario fue tremendamente expansivo con tipos ultrarreducidos –y negativos– y abundantes compras de deuda. Que duró hasta hace un año, cuando el BCE cambió la hoja de ruta ante la persistencia de la inflación. No obstante, la política fiscal ha seguido siendo bastante laxa hasta la fecha.

Ese entorno está cambiando notablemente. Con algunas señales claras, como el encarecimiento de las emisiones de nuestra abultada deuda pública o el debate actual sobre las normas fiscales de la UE, que tenderán a reducir ese marco tan cómodo en el que se han movido los gobiernos en la última década. Por el lado financiero, el endurecimiento intenso de la estrategia de política monetaria por parte del BCE desde julio de 2022 ha pasado factura al coste de financiación del sector público –en paralelo al del resto de agentes de la economía– y en junio de 2023 los tipos efectivos de las nuevas emisiones de los bonos a un año se encuentran en el 3,45%, mientras un año antes solamente eran de 0,49%. En el caso de las obligaciones a diez años, ha pasado del 2,52% en junio de 2022 a 3,56 % un año más tarde. Asimismo, los tipos medios de toda la deuda en circulación también reflejan ya este encarecimiento: en junio de 2023 se sitúa en 1,96% mientras un año antes era de 1,59%. El servicio del conjunto de la deuda, por tanto, se está viendo incrementado desde hace más de un año y es probable que siga creciendo mientras el Banco Central Europeo siga encareciendo el precio oficial del dinero, algo que es muy probable que haga en la reunión del próximo jueves en un 0.25% y que pueda continuar después del verano.

Un elemento más a tener en cuenta por parte de la acción del BCE son las menores compras de deuda pública que lleva realizando desde 2022, algo que también se traduce en una mayor presión financiera en los gobiernos. Estamos muy alejados de lo que aconteció en 2010-2012 con la crisis de la deuda soberana, se ha aprendido la lección después de estar en el abismo esos años con la amenaza de desaparición del euro. Sin embargo, el escrutinio de los mercados está siendo creciente y los gobiernos no pueden alejarse de una pauta de estabilidad, tanto para evitar episodios de estrés –algo más improbables en la actualidad– como para sortear un mayor encarecimiento relativo de su deuda –que reduciría aún más el margen financiero de los gobiernos– si sus acciones no son creíbles en el mercado. Todos tenemos aún en mente la debacle de los bonos británicos de octubre pasado, que dieron lugar a la caída del gobierno de Liz Truss, por un anuncio muy poco creíble de reducción de impuestos, un ejemplo claro de lo que no hay que hacer.

Que la política fiscal de los próximos años no podrá ser tan relajada es algo que ya está encima de la mesa a escala de la UE y de los países individuales. Muchas de las propuestas de aumento de gasto o de reducción de impuestos anunciadas durante la campaña no encajan bien con el entorno que viene, salvo que se renuncien a otras partidas o compromisos. En la presidencia española de la UE de este semestre se negociarán las normas fiscales que deben reemplazar al obsoleto Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Deberán ser más creíbles que ese Pacto, que Alemania y Francia fueron los primeros en romper, aunque luego el incumplimiento haya sido generalizado. Será un marco fiscal en los que habrá que dejar atrás que los tiempos extraordinarios de la pandemia y del impacto económico inicial –y más duro– de la guerra de Ucrania. Es probable que esas nuevas normas requieran planes de ajuste, con lo que los tiempos venideros limitarán más el margen de acción de los gobiernos, enfriarán la economía –y la inflación, efecto colateral positivo– y pueden hacer despertar en algunos países una mayor tensión social, si no hay políticas compensatorias, como serían, por ejemplo, la de un “pacto de rentas” o una apuesta más decidida por la productividad.

En el caso español, los temas para el futuro son recurrentes: sostenibilidad de las pensiones, necesidad de aumentar la competitividad y productividad, reforma de la Administración pública para alcanzar mayores niveles de eficiencia, entre otros. Ayudarán los fondos Next Generation EU, sobre todo en materia de digitalización y sostenibilidad, pero es probable que haga falta algo más para entrar en un círculo virtuoso de la economía española, que permita superar los importantes desafíos, incluso aunque el marco financiero y fiscal sea algo más restrictivo.

La maldición de estas recetas, que más bien son buenos deseos, es su encaje en el tiempo. Cuando se relajan las reglas fiscales, la disciplina tarda en volver. Por ejemplo, ya toca ajustarse, pero vivimos inmersos en una expansión fiscal, en parte apoyada por fondos europeos. No sólo son importantes las intenciones, sino crear una cultura de responsabilidad financiera y fiscal.