El criterio de Criteria

Criteria, el brazo inversor del imperio Caixa, ha anunciado inversiones de 8.000 millones de euros dentro de un nuevo plan estratégico hasta 2030. Un total de 8.000 millones que enfocará en proyectos centrados en la obtención de rendimientos “recurrentes, sostenibles y responsables”. Tres objetivos que fijan una hoja de ruta que pasa por dotar a la Fundación Caixa, su único accionista, de dividendos por valor de 4.000 millones. Una cantidad que quiere destinar al encomiable objetivo de lo que conoce como “dividendo social”, es decir, programas sociales, de investigación y becas y acciones culturales. La institución pretende impulsar la obra social, esa seña de identidad heredera de las antiguas cajas de ahorros que tanto cuida Isidro Fainé, presidente de Criteria y de la Fundación.

El mayor holding español (valor bruto de 37.252 millones), que el pasado abril experimentó un golpe de mano con la sustitución de Ángel Simón tras 15 meses en el mando ejecutivo, quiere reordenar sus carteras de inversión en cuatro frentes: CaixaBank, las participaciones en grandes compañías (Telefónica, Naturgy, ACS, Veolia...), inversiones alternativas (inmobiliarias, fondos, tecnologías...) y la liquidez. Es decir, reorientar la toma de decisiones a la eficacia de la gestión y la eficiencia de los resultados.

La consecución de ambas cosas (eficacia y eficiencia) permitirá combinar las dos razones de ser de este plan: resultados empresariales y obra social. La citada hoja de ruta pasa por crecer con prudencia. Probablemente, el plan estratégico que ha presentado Telefónica, una de sus inversiones históricas donde Fainé ocupa la vicepresidencia, responde también a esos objetivos de crecimiento ordenado.