No sabía si ensuciar el sagrado recuerdo de mi gran amigo Ramón León mezclando una de sus frases favoritas con personajes que actúan con el doblez del propio interés y de la risa falsa, pero como su talante era guerrero cuando detectaba una injusticia, al final pensé que podía ser mi mejor homenaje a la memoria de una vida disfrutada a borbotones y ni una sola mirada al paso dejado atrás.

En cuestión de pasos, a Ramón no le ganaba nadie, ¿quién le iba a ganar?, pero menos aún en entender esto tan complicado de vivir en el mismo mundo que los demás.

Aficionado al fútbol y calaverista de corazón, utilizaba una de sus célebres frases en situaciones imposibles siempre con el propósito primero de sacar una sonrisa, pero también de dejar un mensaje para quien pudiera, que lo cazase.

Y se me viene a la cabeza su sentencia cuando hago un resumen mental de lo visto y oído en la gestión del Sevilla desde el primer día que arrancó el verano a éste en que el apocalipsis parece cernirse como un cielo gris plomo sobre la cabeza de un entrenador con el que lo mismo interesaba subirse al carro de los elogios o recordar el Ferrari que conducía, que sobrevolarlo con alas de buitre.

A veces pienso, y el declive de la profesión me lo confirma, que sólo los que están fuera de ella saben del poder de la prensa. Por eso la temen tanto, como ahora temen a Twitter, el diabólico pajarito que es el que marca las decisiones de los que dirigen las cosas en fútbol, al menos por aquí. Y es ahí donde la frase de Ramón, maestro en Gines, en el Camino de Santiago y en la plaza Antonio Martelo, se me viene a la cabeza. La planificación del verano la hizo el pajarito, la elección del encargado del rumbo deportivo la hizo el pajarito y todo por no entender que la meta es el camino y no al revés. A no ser que la meta no tenga nada que ver con el camino, es decir, con lo deportivo. Por eso, si seguimos hablando, como a Ramón y con manitas juntas, el cuerpo me pide comisaría.