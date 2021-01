Tras el culillo, llega el tufillo, el efectillo Illa... y algún otro escandalillo

En Andalucía se usa el diminutivo no siempre para cosas menores. A veces, incluso, el diminutivo es un recurso para conjurar cosas que nos desbordan. No sucede sólo aquí.

Esta semana, tufillo y efectillo

1. Juanma Moreno: "La sensación que tenemos muchos ciudadanos es que por parte del gobierno de la nación se han antepuesto los intereses electorales en las elecciones catalanas del 14-F, a los intereses de la propia pandemia. Yo creo que ese tufillo de anteponer los intereses electorales ha calado en la sociedad".

2. Pedro Sánchez (a Illa): "Entiendo perfectamente tu decisión, el desafío que tienes por delante durante los próximos meses y años, sin duda alguna apasionante, complejo, pero muy necesario para Cataluña y para España".

3. Carolina Darias: "Seguiré la senda trazada. Seguiré la senda trazada”.

Las elecciones catalanas se han convertido en el factor omnipresente: todo se hace, se ha hecho y se hará estas semanas en función del 14-F. Visto así, más vale que se celebren efectivamente cuanto antes, porque la provisionalidad electoralista puede llegar a ser perversa, siempre, pero en pandemia mucho más. Es obvio que el Gobierno tiene un plan y no va a claudicar de aquí al 14-F. Darias ya ha dicho claro, incluso con reiteración, que no abandonará la línea trazada.

La apuesta de Moncloa está bien calculada, y perdería potencia de haberse demorado la fecha. Sánchez simula que se resigna a la decisión de Illa, pero es notorio que se trata de la decisión de Sánchez. Otra cosa es que, más allá de la propaganda del CIS y algún que otro órgano, Illa tenga opciones de ganar. La mayoría de sondeos sugiere que repetirá el independentismo –incluso han liberado a los presos para repetir consignas que dejan en evidencia a los partidarios de los indultos, como Iglesias o Iceta– con unas CUP reforzadas. Tal vez por eso, más que efecto Illa, como dice Narciso Michavila, todo quede en efectillo. Eso sí, el PS volverá a ser, cuando menos, actor clave de la oposición. Para Sánchez, ERC+PSC+Podem es un sueño húmedo; y el pacto de ERC con JxCat será una pesadilla. O una pesad...Illa.

Juanma Moreno, en fin, ya se puede resignar, como todos los presidentes autonómicos, todos los agentes sociales, y todo el mundo: hasta el 14-F, cualquier cosa que altere esos planes es predicar en el desierto. Ha sucedido incluso con los fondos europeos, donde todos votaban mirando a las catalanas, no a la recuperación del país. Durante las dos próximas semanas, no se va a mover nada. Por supuesto Juanma Moreno no ignora esto, y simplemente aprovecha la ocasión para airear el tufillo.

...Cuidado con resultar pequeñillo

4. Pablo Casado: "No entendemos las decisiones que se han tomado en el consejo de ministros proponiendo al peor ministro de sanidad de Europa como presidente de la Generalitat. Sinceramente creo que los catalanes no merecen un perfil con una gestión negativa a sus espaldas. Le pedimos a Sánchez que se ocupe de salvar vidas y no de conseguir votos".

Los dirigentes tienden a olvidar que representan a millones de ciudadanos. De hecho, suelen actuar como si únicamente representaran a la militancia, o sin más a sus ejecutivas, o incluso a las pequeñas camarillas cortesanas –pequeñillas camarillas, ya que estamos–de las que se rodean. Para Casado sería conveniente entender los riesgos de empequeñecerse demasiado. Esos discursos tipo "el peor ministro de Europa" (¿con qué datos?) son absurdos. Por supuesto, todos están en modo electoralista –desde JxCat con el 155 sanitario, ERC con la Generalitat convertida en sucursal de Moncloa, Podemos con el abandono... todos– sin excepción. De aquí al 14-F no cabe esperar otra cosa. Pero Casado no es uno más, sino el líder de la oposición. Y un líder de la oposición debe parecer un presidente posible.

La razzia contra los Anticapis

5. Teresa Rodríguez:"Las fuerzas del régimen, incluida Unidas Podemos, presentan una reforma del reglamento escrita para nosotr@s once. Entre otras lindezas establecer la posibilidad de romper el principio un diputado un voto. Toma ya".

6. Sergio Romero: "Yo no voy a perder ni un minuto más, ni un segundo más, en lo que pueda opinar la señora Rodríguez. Para mí es una tránsfuga. Hombre, si al menos durante casi 6 años que yo llevo en el Parlamento la hubiera visto, sin contar los plenos, por aquí trabajando en el parlamento de Andalucía, pues mire... pero lamentablemente no ha sido así".

7: Carmelo Gómez:"Yo creo que la señora Rodríguez tiene que centrarse en su labor política, y dejar de causar alarmismo que no existe. ¿Está o no está a favor de que se luche contra el transfuguismo la señora Rodríguez?, esa es la pregunta clave que tendría que contestar, porque yo creo que los ciudadanos en la calle lo tienen clarísimo".

Hay toda una razzia sobre los Anticapis para acabar con ellos en el Parlamento de Andalucía. O si quieren, llámenlo aceifa, término más común en Al-Andalus, pero en definitiva es una operación para arrasar con Teresa Rodríguez y sus afines; y esa operación sigue sumando capítulos tan implacables como sospechosos. Cuesta creer que vaya a superar el filtro del Tribunal Constitucional.

En esto, como ha hecho notar el constitucionalista Álvarez-Ossorio, no sólo está en juego el derecho de los representantes a ejercer su función, sino el derecho de los ciudadanos a que sus representantes puedan ejercer esa función. Algo que el Tribunal Constitucional protege celosamente. Pero además el Pacto Antitransfuguismo aquí está derivando en legislación ad casum y ad personam... contra Teresa Rodríguez. En el Parlamento todos, o casi todos, quieren verla liquidada, y no sólo sus ex compañeros de Podemos y de IU, donde seis parlamentarios han expulsado a 11, y se quieren quedar con todos los derechos y recursos de 17 dejando a esos dos tercios de electos sin nada. Por supuesto, hay buenos incentivos no sólo para ellos, y basta ver la animadversión áspera de socialistas y ciudadaners. Sólo Vox se ha desmarcado con dudas jurídicas lógicas.

El incentivo poderoso del PSOE es obvio. Quieren liquidar a Teresa Rodríguez porque ella, y sus afines, eran contrarios al pacto con los socialistas, a los que consideran responsables de décadas de corrupción estructural. Sin la líder anticapi, sumar con Podemos, como en Madrid, estaría hecho. Otra cosa diferente es la hostilidad de Ciudadanos, con un estilo muy grosero, en su caso con el empeño particular en aplicar el Pacto Antitransfuguismo que ellos reactivaron por intereses propios.

El asunto, en fin, es feo. Claro que para cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, previsiblemente será tarde. ¿Y a quién le importará entonces? La inconstitucionalidad no les va quitar el sueño. Aquí se impone cortoplacismo tacticista al grito de vivalavirgen y salga el sol por Antequera.

La izquierda y la sanidad pública

8. José Fiscal: "No vamos a transigir nunca con que se debilite de manera consciente, como está sucediendo en Andalucía, la sanidad pública, para fortalecer la privada y favorecer el negocio de la privada. No lo vamos a tolerar jamás. Nunca".

9. Martina Velarde:"Ahora entendemos por qué este caos en Andalucía y por qué no se ha invertido en reforzar la sanidad pública...".

El Gobierno andaluz, ante la presión del covid19 sobre el sistema sanitario, ha movilizado los recursos de la sanidad privada; y la reacción de la izquierda es poner el grito en el cielo, como si fuese un plan oculto para enriquecer a los amiguetes de la privada blablablá... En fin, puestos en este contexto, ¿qué debía hacerse? ¿Dejar que se colapsara la pública sin más? ¿Dejar ambulancias con enfermos fuera de los hospitales, como en Portugal o Italia, para tener a ralla a la privada?

Por cierto, cuando el Gobierno Sánchez-Iglesias también movilizó los recursos de la privada en la primera ola, ¿estaba vendiéndose al capital?

Que Podemos incurra en ese mantra, se puede dar por descontado. Es todo un clásico de su vademecum de eslóganes. Pero en el PSOE, que ha gobernado décadas con múltiples conciertos con la privada, y que está afrontando la pandemia con medidas semejantes en otras comunidades, porque todas experimentan una presión lógicamente altísima, ¿a qué viene ese bajonazo? Mala noticia si creen que es lo que va a funcionar mejor con sus votantes. Delataría que tienen una pésima idea de sus votantes.

Claro que probablemente, más allá de la bulimia mediática que experimentan ante la presión interna, el PSOE prefiere evitar debates reales. Aunque por momentos han hecho oposición certera poniendo en agenda los aspectos más ineficientes de la gestión del Gobierno andaluz –escasez de PCR, falta de rastreadores, fórmulas de contratación, jeringuillas inadecuadas...– el PSOE parece incómodo enfrentándose a comparaciones. De hecho, el Tribunal de Cuentas en el último año certificado concluye que la menor inversión por habitante en sanidad pública se hizo en Andalucía con Susana Díaz en la presidencia. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, era el único Gobierno autonómico que mantenía recortes en gasto público sanitario con respecto a 2008. Son los datos, y en un reciente debate, Juanma Moreno le sacó los colores a Díaz al ponerle negro sobre blanco la década de recortes del PSOE en aquella joya de la corona que entregó en formato bisutería, y recordándole que el actual Gobierno ha recuperado inversión en sanidad por 2.000 millones. Tal vez por ello al PSOE no le interesa un debate de datos y apuesta, con Podemos, por una oposición de eslóganes tipo ¡entregan a la sanidad a los negocietes privados! Y a lo mejor hasta funciona.

El Gobierno contra el Gobierno

10. Isabel Franco (diputada de Podemos, interpelando al ministro Escrivá): "Podría ser incluso una razón importante para una convocatoria de huelga general".

Antes o después acabaría por suceder, después de los ataques a la Jefatura del Estado o la Justicia, y ya ha sucedido: un partido del Gobierno amenaza al Gobierno con una huelga general contra el Gobierno. Justicia poética.