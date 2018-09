Más desayuno

Lo de Más desayunos suena a eso de ¿no quieres caldo?, pues toma dos tazas. A priori, me parece un grave error de estrategia por parte de los nuevos rectores de TVE programar en las mañanas de La 1 sendas raciones de tertulia política. Desayunos y más desayunos, o cómo quedarse a la cola en el ranking de audiencias. Y no es que a mí me preocupen. Pero a ellos sí. A los que ahora mandan en Torrespaña, para sacar pecho, y a sus enemigos mediáticos para restregarles las renuentes cifras como ya lo están haciendo.

Más desayunos y Los desayunos, según mi criterio, deberían estar en la parrilla del Canal 24 Horas. Más todavía. Xabier Fortes debería haber sido nombrado nuevo director de dicho canal de información continua. Desde su puesto de mando, debiera haber elegido entre presentar Los desayunos o, por qué no, La noche en 24 Horas, que ya condujo con acierto antes de que le defenestraran.

Ay, que ese es el problema para los que estamos al margen de revanchismos. Tanto Sergio Martín como Xabier Fortes han pasado tanto por La noche en 24 como por Los desayunos. Desde posiciones ideológicas claramente marcadas y opuestas. ¿Tanto cuesta encontrar profesionales de la casa 'neutrales'?

No sé cuánto resistirá TVE con Más desayunos, pero Al rojo vivo se lo va a merendar. Literalmente. Nunca negaré que la tertulia de Fortes sea digna, pero estoy convencido de que no es lo que necesita La 1 para ganar visibilidad. Del mismo modo que sus tardes son un horror (y parece que están hipotecadas hasta junio) las dos tazas de desayunos matinales son un espanta-audiencias. En el Canal 24 Horas (hoy por hoy, completamente inane, con un 1% de cuota global) se acoplarían como un guante.