El descrédito de la arquitectura contemporánea en Sevilla

En 1992 la Unesco iniciaba la definición de la categoría de paisaje cultural en la Convención del Patrimonio de la Humanidad que se consolidó en la recomendación, de ese mismo organismo, sobre el Paisaje Urbano Histórico en 2011. Desde entonces se ha recorrido un largo camino en las principales ciudades históricas del mundo para tratar de preservar la integridad y autenticidad de los sistemas urbanos de valor patrimonial frente a la protección individualizada de monumentos o elementos aislados. En Andalucía nos encontramos con una situación en la que esos criterios del valor de conjunto del ecosistema patrimonial, sobre la ciudad física, la ciudad percibida, la ciudad sentida, es decir, sobre la ciudad vivida, han sido contemplados en los sucesivos planes de Bienes Culturales, planes Estratégicos y leyes de patrimonio histórico (1991 y 2007). Incluyendo, debido a su transversalidad, las normas, recomendaciones y leyes de protección de los paisajes culturales que cristalizan en la redacción, por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y por encargo de la Unesco, de la Guía del paisaje Urbano de Sevilla (2007).

La arquitectura contemporánea tiene su lugar en la ciudad de Sevilla y buena muestra de ello son las obras de arquitectos como José Galnares, Gabriel Lupiáñez, Rafael Arévalo, Gabriel Ruiz Cabrero, Rafael Moneo, Guillermo Vázquez Consuegra o Antonio Cruz y Antonio Ortiz, en los que descubrimos su impronta conciliadora, entre ciudad histórica y modernidad, en algunas de sus obras más relevantes, desde la capacidad y voluntad de intervención crítica y reflexiva en el conjunto histórico de la ciudad frente a otras obras y estrategias recientes, puramente especulativas, de mercantilización inmobiliaria, tanto del suelo como del paisaje de la ciudad de Sevilla.

Desgraciadamente Sevilla no tiene quien vele por su paisaje histórico, ya que el Servicio de Desarrollo y Planeamiento Urbanístico de Gerencia de Urbanismo actúa de manera autónoma y mediante una interpretación sui generis de conceptos como el de paisaje urbano, para sostener que el mamotreto del número 38 de la Avenida de la Palmera “no altera sustancialmente el paisaje urbano” cuando, vean las infografías publicadas por este periódico, no es que altere, es que produce una mutación, destructiva e irreversible, del paisaje urbano, compuesto éste, como sabemos, de escala, volumen, trama, tejido, textura y percepción ciudadana. Pero claro, qué hemos de esperar de un Servicio de Planeamiento que actúa sin ningún tipo de sincronización con las diversas actualizaciones del paradigma del patrimonio cultural ocurridas desde los años 90 del pasado siglo. Y, aún si cabe, llama más poderosamente la atención el clamoroso silencio del Área de Patrimonio Municipal Histórico Artístico y de su Dirección General, del mismo modo que las instancias competentes de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Gobiernos locales sin estrategias

Qué lástima de ciudad y qué descrédito de la arquitectura moderna, y no porque esta última no disponga de buenas prácticas, como podemos observar a nada que viajemos por las principales ciudades europeas, sino porque tenemos gobiernos municipales que no disponen de auténticas estrategias para la preservación e incremento contemporáneo de su patrimonio edificado y de su paisaje urbano. Porque claro, que podemos esperar de un Servicio de Desarrollo y Planeamiento Urbanístico que en la modificación puntual 54 del PGOU de Sevilla de 2006 redacta las siguientes perlas patrimoniales, que consienten que “se altere la forma y volumen” de la capilla, de las viviendas de los ingenieros y de portería y del edificio de talleres y de oficinas, y se puede alterar “la posición, ocupación, forma y volumen” de los almacenes. Nunca había visto tamaño dislate en un documento técnico que debe velar por la protección patrimonial.

La destrucción de la unidad de paisaje histórico de la Avenida de La Palmera conforma un conjunto indisoluble del sistema de pabellones, jardines, traza urbanística y viario generado por la Exposición Iberoamericana de 1929. Su alteración incumple tal cantidad de cartas internacionales, de recomendaciones de la Unesco, de leyes europeas y de leyes españolas y andaluzas que no hay espacio en el periódico de este día para su reseña y comentario. Pero lo más importante es que el paisaje es de toda la ciudadanía y sus administradores, técnicos y políticos deben tener en cuenta esta premisa insoslayable en toda administración democrática, transparente y participativa. El mamotreto número 38 es una afrenta y una carga de profundidad a la conmemoración de la Exposición de 1929, propuesto como horizonte estratégico en el discurso de toma de posesión del nuevo alcalde.