El día que cambió todo

Imposible evitar el recuerdo de aquel día en que comenzó la Edad Contemporánea. El mundo cambió hasta su escala de valores con el atentado a las Torres Gemelas de Manhattan. Imposible resulta evitar el recuerdo de aquel 11 de septiembre de 2001 en que el telediario iba a helarnos la sangre. Imposible no mantener viva en la memoria aquella sucesión de imágenes a cada cual más dramática. Eran las tres de la tarde y en ese momento iba a cambiar el rumbo del mundo mediante el dramático saldo de tres mil muertos y más de veinte desaparecidos. Se iba del estupor por el desconocimiento de primera hora al miedo en estado puro. Aquella soleada mañana en Manhattan se produciría una dramática catarsis para que en adelante las cosas no tuviesen nada que ver con el pasado. Hace veinticuatro años de un suceso pavoroso que cambió la Historia y parece que fue ayer. La de cosas que han ocurrido desde entonces y ahí andamos, en un mundo en llamas y con una sobredosis de sátrapas. Qué horror.