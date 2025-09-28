El día más esperado

Hoy puede ser un gran día y lo sería sólo por la extraordinaria circunstancia de que vuelve el gran orfebre cigarrero al bastidor donde bordó sus mejores obras, pero no es sólo ese motivo el que engrandece este último domingo de septiembre, víspera de San Miguel. Además del retorno del gran mago se produce el reencuentro de dos viejos enemigos, ya que, tras un lapsus considerable, se da ese duelo que la afición espera con Andrés Roca Rey en el otro rincón del cuadrilátero. Desde aquel consejo del peruano al cigarrero sobre la conveniencia de fumarse un purito para calmarse, ambos subirán por Iris y ya no habrá vuelta atrás. Como guinda del pastel, la alternativa de un joven sevillano que pretende el lícito deseo de llegar a ser torero de toreros. Javier Zulueta, ese fundado proyecto de torero, cierra un cartel que todo el orbe taurino aguarda con los miocardios desbocados y una expectación inusitada. Gran día éste.