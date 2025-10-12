Día del Pilar, día grande

Usurpado el apelativo al mundo del toreo, cambiando y cambiando siempre de forma torticeramente sectaria, el día que hoy amanece se ha dado en llamar Fiesta Nacional. En plena faena de acoso y derribo a cuanto rodea a la mayor gesta que conoce la humanidad, el Descubrimiento de América, hace años se decidió cambiarle el nombre y si de Día de la Hispanidad pasó a Día de la Raza, el complejo racista decidió abolir ese nombre y darle el actual para, de paso, propinarle el enésimo rejonazo al toreo. No sé si tendrá futuro esta denominación, pues las cosas discurren con la diaria incógnita de saber si somos de los nuestros o de quién. Por lo tanto sigamos a lo que íbamos, que no es otra que calificar el aniversario de la llegada de Colón al Nuevo Mundo como Día del Pilar y con el deseo de que este día siga tintado en rojo en los almanaques españoles. Día del Pilar y festivo en toda la piel de toro, pero que en el bizarro Reino de Aragón y su epicentro zaragozano continúa siendo el más celebrado del año.