Dicen que va a llover y...

Dicen los que saben de esto que hoy puede caer la mundial y que debemos estar prevenidos, que ya la semana pasada tuvimos un aperitivo que no se supo solucionar adecuadamente. Está el personal muy sensibilizado, ya que justamente un año después de la gran tragedia levantina se dio una imagen que sólo recordábamos los más viejos, la Alameda arriada. Con las alcantarillas en deficiente estado de revista y el tanque de tormentas que se hizo para aprovechar la obra de ese Metro que nunca llega fue a todas luces insuficiente, sólo faltó la imagen de aquellas barcas yendo de la Alameda al Duque para el rescate de arriados. También la foto de la misa sobre una tarima a las puertas de La O. Afortunadamente, el Tamarguillo, tan chiquito como matón en aquel noviembre del 61, está controlado y el río desviado allende Triana. No obstante y viendo qué consecuencias deparó la tormenta del pasado miércoles conmemorando el trágico 29-O de 2024 en Valencia afrontemos el día de hoy debidamente cautelosos.