Un disparate

El 5 de julio es 5 de julio. No se trata de una perogrullada. El 5 de julio media España está de vacaciones y millones de familias con unos mínimos medios económicos se desplazan al mar o a la montaña huyendo del calor.

Ahí ha fijado el PP sus primarias. El que se haya ido de vacaciones tiene que buscar la manera de regresar a casa unas horas, acudir a la sede del partido, presentar el papel que demuestra que se ha inscrito... y depositar su voto en la urna. En dos: una para elegir al nuevo dirigente del partido y otra para elegir a los compromisarios que en el congreso del 21 de julio elegirán como presidente o presidenta del PP a uno de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta.

No vale el voto telemático. No se sabe por qué, pero no vale. Hay quien dice que es muy complicado para un número considerable de afiliados de cierta edad, que no hay tiempo para cambiar el método o que tendría que haber sido propuesto cuando se redactaron los estatutos. Más complicado es dejar el lugar de vacaciones, asumir ese coste económico -si se puede asumir- y acudir a la sede propia. No se puede votar en la más próxima, tampoco está recogido en los estatutos...

Con tantas dificultades, cuesta creer que vayan a votar ni el 20% de los casi 800.000 afiliados del PP, que son muchos menos, porque no se han dado de baja a los que llevan años sin pagar sus cuotas. Y ese 20% lo formarán en gran parte personas que no han podido o no han querido irse de vacaciones, o jóvenes habituados a moverse sin problema, o muy mayores que prefieren quedarse en casa, o familias que no disponen de medios para disfrutar de playa o montaña. Seguro que los estatutos marcan los plazos para celebrar un congreso cuando se produce la renuncia de un presidente, pero seguro también que existen fórmulas para facilitar que la gente pueda votar.

En esta situación disparatada, cualquier cosa puede ocurrir, incluido que no gane el o la mejor.