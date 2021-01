Hacia una doble recesión

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, admitía en su última comparecencia que la tercera ola de la pandemia podía conducir a una nueva recesión. La escalada de contagios en estos últimos días en Europa y España y las exigentes medidas de recortes de la movilidad están teniendo un fuerte impacto sobre la actividad económica. A esto se suma la lentitud de las vacunaciones, los problemas de distribución y plazos de entrega y los incumplimientos en el número de vacunas suministradas. La incertidumbre se ha vuelto a disparar. Todavía no conocemos los datos del cuarto trimestre de 2020, que se espera reflejen una caída de la actividad. El primer trimestre de 2021 también se verá afectado por la tercera ola de la pandemia. No se puede descartar una segunda recesión (dos trimestres negativos). Eso sí, de mucha menor intensidad que la primera. La relación entre los niveles de movilidad y de actividad económica están mejorando. Esto es debido al aprendizaje que están adquiriendo tanto las autoridades políticas como los agentes sociales y económicos. La actividad económica cada vez se hace más resiliente a la evolución de la pandemia y a las restricciones de movilidad. Estamos aprendiendo a convivir con el virus, aunque muy lentamente y un altísimo coste en número de muertes. El ritmo de la recuperación económica lo está imponiendo la evolución de la pandemia.La gestión de las vacunas es la clave definitiva para acabar con la crisis sanitaria e iniciar la recuperación económica, que se retrasará hasta el segundo semestre de 2021. La luz de la recuperación sigue presente al final del túnel, pero el tránsito puede ser largo y doloroso si la gestión sanitaria no se mejora y el proceso de vacunación no se agiliza.

No obstante 2021 puede ser el año del inicio de la recuperación. Las recientes previsiones del BBVA pronostican un crecimiento del 5,5% en 2021 y del 4,5% en 2022 . La recuperación de los niveles de empleo se retrasará unos meses más .En los últimos meses han acontecido hechos que reducen los riesgos para la recuperación: la derrota electoral de Trump, el acuerdo del Brexit y la aprobación del fondo Next Generation UE,que ha sido un avance importantísimo en la cooperación, solidaridad e integración fiscal de la UE. Se estima que este fondo tendrá un impacto en España del 1% del PIB en 2021 y del 2% en 2022.Su gestión eficiente será fundamental. Si los proyectos de inversión son bien seleccionados y ejecutados la productividad y el potencial de crecimiento que España ha perdido en la crisis se recuperará y ampliará.

Afortunadamente la recepción de los fondos viene condicionada a la implantación de las reformas estructurales pendientes exigidas por Bruselas. La ejecución previa de las reformas es indispensable para que el impacto de las inversiones financiadas por el Next Generation tengan el mayor impacto posible sobre el potencial de crecimiento y la generación de empleo.

La recuperación se ha retrasado unos meses pero sigue resplandeciendo en el horizonte 2021-2022. Que se alcance dependerá de la responsabilidad y gestión eficiente del Gobierno y de la colaboración de los agentes económicos y sociales .