De un domingo para el olvido

Concluida la sesión doble y continua hemos de convenir en que no dio para mucho. Más bien para poco por mucho que se quiera vender el empate del Sevilla como un éxito. Todo empezó con petardazo made in Betis en el centro geográfico de la vieja Iberia y se prolongó con el enésimo barquinazo del Sevilla en lo que un día fuese catalogado de fortín.

Orden cronológico al canto comencemos por recordar el batacazo del Betis en Getafe y no cabe la menor duda de que en su plantel, como en la mayoría, hay buenos y normalitos. Así es y cuando los buenos se quedan descansando, el equipo se resiente y hasta es capaz de perder en un sitio donde perdió muy pocas veces. Ha dicho el casi siempre acertado Pellegrini que no cabe echarle la culpa a las rotaciones. Efectivamente, las rotaciones solían dárseles bien al chileno, pero en esta ocasión fallaron con estrépito.

Los buenos siempre en el campo es condición indispensable, sobre todo cuando la diferencia entre buenos y normalitos es tan acusada en el plantel verdiblanco. Y sin haberse digerido el tropiezo en Getafe, el Sevilla, que no entiende de rotaciones, dilapidó la ventaja que disfrutó tras el caramelo de Azpilicueta que aprovechó Akor Adams. Después, tarde de asueto para Batalla y el gol de Espino que debió detener Odysseas de no haber estado tan adelantado. Enésimas tablas y el pobre consuelo de un punto más y un partido menos. Sesión doble y continua para el olvido.