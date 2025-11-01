Duelo fratricida en los banquillos

Tampoco es muy favorable la historia contemporánea del Sevilla con el Atlético de Madrid. Y tras dos derrotas que paliaron los efectos eufóricos de la goleada al Barça llegan los de Matías Almeyda a la cita con el siempre complicado equipo de Diego Pablo Simeone. Y dándose la circunstancia de que se produce un encuentro entre dos viejos amigos que compartieron camiseta albiceleste y la celeste de la Lazio.

El Pelado y el Cholo frente a frente, duelo entre casi hermanos a las cuatro y cuarto de este sábado festividad de Todos los Santos. Es tal el paralelismo entrambos técnicos que todo comenzaba allá por 1996 con la llegada a Sevilla de Matías. Por cierto, su fichaje estuvo avalado por una confesión de Ros Cabezas a quien suscribe. Almeyda suma como Redondo y resta como Simeone, sentenciaba el recordado director deportivo.

Pero aquel Sevilla no era entonces el sitio adecuado y Almeyda tuvo un paso esporádico en un curso que acabó con catástrofe en el Carlos Tartiere. Luego coincidieron en la Lazio para ganar el scudetto y hoy se enfrentan por primera vez con intereses contrapuestos. Será el reencuentro de dos amigos auténticos y eso la da un plus emotivo al choque.

Seis puntos arriba el Atleti y con condición de local, los rojiblancos parten de favoritos ante unos blanquirrojos que tienen la necesidad de revertir una situación que parecía inmejorable cuando el 4-1 al campeón vigente. Duelo fratricida, pero duelo al cabo.