Duelo entre muy necesitados

Llega la tercera jornada con un duelo muy especial y ciertamente peculiar. Colisionan dos equipos que cierran la clasificación tras haber salido derrotados de ambos compromisos. Girona-Sevilla en un Montilivi que se remozó y agrandó tras una experiencia en Champions que a ver si allí se repite alguna vez. Decepcionante arranque de Liga el de los dos que protagonizan este duelo de hoy. Claro que si hay que hacer hincapié en quién de los dos se lleva la palma es el Girona, goleado en casa por el Rayo y por el Villarreal en la Cerámica.

El Sevilla, al menos, dejó una buena impresión en San Mamés teniéndoselas muy tiesas con los leones y cayendo por unas deficiencias defensivas que ahora pueden maquillarse con la llegada del navarro Azpilicueta. No estará en esta cita de hoy, pero el Sevilla recupera potencial con la inscripción de Odysseas, Suazo y Alfon. Ello hace que la tropa de Almeyda vaya al envite con más posibilidades de éxito ante un Girona que parece hundido tras una experiencia, la de Champions, que suele pasar factura.

Ya el curso anterior lo notó y los errores en estas dos jornadas han sido demasiado estentóreos. Y a esta cita acude el Sevilla sin su más válido argumento, Lukebakio. En el recuerdo cómo él se las bastó solo para doblegar al Girona en Montilivi. Será una ausencia importantísima, una gotera más en este edificio que se ha montado por una dirigencia ineficaz. Pero, bueno, hoy podría el Sevilla salir del hoyo.