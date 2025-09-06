Las eléctricas vuelven a ponerse a tiro

El sector eléctrico europeo ha corregido cerca de un 6% desde máximos, arrastrado por el repunte de los tipos a largo plazo y las dudas sobre el futuro de los proyectos de renovables en EEUU. Ambos temores parecen exagerados, teniendo en cuenta la solidez de los balances y que el marco legal en ese país es al final más benigno, dando hasta 2029 para concluir las instalaciones y con requisitos de inversión inicial más flexibles.

Esta presión sobre las cotizaciones contrasta con unas perspectivas positivas a medio plazo. El mercado energético europeo parece abocado a un déficit de oferta y a gran volatilidad en la generación y en el precio del MWh. Para atajarlos se estima que se requerirán hasta 3 billones de euros en inversiones en redes de distribución y en sistemas de almacenamiento.

Esto podría impulsar los beneficios del sector en torno a un 10% anual hasta el final de la década, cerca del doble de lo que proyecta el consenso de analistas y de lo que descuentan las valoraciones, con un PER promedio de 13,3x y un dividendo del 4,8%.

Esta combinación de expectativas deprimidas, múltiplos razonables y de visibilidad en el robusto crecimiento de los beneficios da la oportunidad de acumular posiciones en las eléctricas de España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido con la vista en el medio plazo.