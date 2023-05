Hace no mucho advertimos que el principal riesgo de los políticos en esta campaña estaba en no cometer errores no forzados (por el rival) y en no abusar de desenfocar el debate que nos debe centrar: la mejora de la calidad de vida de los municipios. El PSOE no tiene absolutamente nada que ver con la metida de pinrel de Alberto Núñez Feijóo en Sevilla, la tontería esa de que los béticos celebran las victorias del Sevilla, solo entendida desde un buenismo de manual y una saturación de mítines. Feijóo no es nuevo en la plaza de la política, ha demostrado sobradamente su capacidad como dirigente público con varias mayorías absolutas, pero está claro que no ha tenido el don de la prudencia y se ve que carece del don de la gracia. Moreno Bonilla tampoco tiene gracia, pero se empeña en tenerla, por cierto. Lo dijimos entonces y lo recordamos ahora: limítense a contarnos cómo se resuelven los problemas de las capitales y pueblos. Unos se están despoblando, otros no tienen cajeros automáticos. Unos carecen de residencias de la Tercera Edad, en otros es imposible encontrar un taxi los domingos a mediodía, cuando los desgraciados turistas hacen cola con las maletas a la espera de una luz verde... de esperanza. Unos necesitan aire acondicionado en las aulas, otros que el centro de salud no cierre por las tardes. Hablen de eso y de otros asuntos básicos y déjense de intentar ser simpáticos por la vía rápida. La guasa no ha tardado en cubrir con su manto al político gallego. Si hay dos cosas que vertebran Sevilla son el fútbol y la Semana Santa. Es como si Feijóo hubiera metido el pinrel en su tierra con el Camino de Santiago. Todavía recuerdo a Aznar en un mitin en la Cartuja en 1993 diciendo una tontería sobre salir por la Puerta del Príncipe... Nada nuevo bajo el sol. Qué manía con pegarse el tiro en el pie.