Los principales índices bursátiles europeos registraron ayer un tono mixto con escasas variaciones en general. El mercado no mostró una reacción significativa a la caída del gobierno francés y el CAC 40 cerró con ligeros avances (+0,19%). Con los índices frenados en la zona de máximos anuales, los inversores muestran cierta cautela a la espera de los datos de inflación de agosto en EEUU que se publican el jueves y de las reuniones de los bancos centrales, en especial la reunión de la Fed la semana que viene. Destacó el DAX alemán con un descenso de un 0,37%, con los mayores recortes en compañías de defensa y autos. Por su parte, el Euro Stoxx 50 subió un 0,11% con Energía y Materiales liderando las subidas, mientras Consumo básico e Industria registraron recortes de en torno a un 0,5%.

La caída del gobierno de Bayrou no provocó pérdidas adicionales en la bolsa francesa tras las que registró al anunciarse la moción de censura. En los próximos días el presidente Macron nombrará un nuevo candidato apoyado por los partidos de centro, que tendrá que negociar un presupuesto menos restrictivo para lograr el apoyo de la oposición. La reacción del mercado refleja que este escenario ya estaba descontado.