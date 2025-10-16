Vaya con las dos Españas

Cuando Trump reactivó alargar el muro con el que pretendía dificultar la entrada de espaldas mojadas parecía que aquello era el no va más en el apartado obstáculos artificiales. Pero no, había alguien que mejoraría la hazaña de establecer algo así. Y el autor, como en tantas y tantas esaboriciones más, no iba a ser otro que el irrepetible presidente del Gobierno de España. Dicho personaje corrigió y aumentó el muro sentimental que empezó el avieso Zapatero con la intención de dividir al paisanaje en buenos y malos, siempre según el color del cristal con que se mire. Todo empezó por resucitar la figura de Franco, algo que su heredero certificó sacando el cadáver del dictador. Y con la Memoria Histórica como arma de destrucción masiva, la división ya estaba rematada para que estemos viviendo una versión pavorosa de las dos Españas. Sí, aquella de que a todo españolito que viniese al mundo una de ellas le helaría el corazón. Y para colmo, esas cloacas de las redes sociales en las que todo vale. Un horror.