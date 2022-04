Otra de espías

El programa Pegasus va a emponzoñar la vida política en toda Europa. El viejo debate entre la seguridad, los intereses nacionales, los derechos de los ciudadanos y la ley vuelve a la palestra. Aunque en realidad no hay debate: los derechos constitucionales son inviolables y las agencias de inteligencia, si es que este fuera el caso, solo pueden actuar bajo control y autorización judicial. El Pegasus es un programa creado por la empresa israelí NSO Group que permite entrar en dispositivos móviles a través de mensajes que infectan el teléfono y lo redirigen a una web. A partir de ahí, quienes espían pueden acceder a los mensajes, las conversaciones, a la memoria del teléfono, conectarse a la cámara y al micrófono. La vida privada salta por los aires: desde su información financiera, las fotos privadas, las compras, los billetes de avión, las entradas para el cine o los chats con otra mucha gente cuya intimidad también se ve vulnerada. La investigación prospectiva judicial o inquisición general es ilegal ya que desborda los límites de los hechos presuntamente delictivos objeto de la actuación judicial para convertirse en causa general sobre la actividad de una persona. Si este principio legal es elevado al ámbito del espionaje multiplica por cien la indefensión de los ciudadanos.

45 estados de la UE tienen Pegasus

Este no es un asunto exclusivamente español: 45 gobiernos, que se sepa, aunque habrá más, lo han adquirido. Teóricamente, la compañía israelí solo vende el programa a organismos públicos -ejércitos, centrales de inteligencia, cuerpos policiales etc- ya que se supone que su única finalidad es investigar delitos relacionados con el crimen organizado o el terrorismo. Permítanme que dude de criterio tan escrupuloso con la de gente que hay por el mundo dispuestos soltar seis millones de euros por un juguetito tan goloso. En cualquier caso, es obvio que una vez que los programas de ese tipo existen su buen uso ya no lo garantiza nadie. Pero lo cierto es que hoy el Pegasus es una gangrena. No debe haber un solo gobierno del planeta que no haya pagado la millonada que cuesta -y al parecer, vale- para tener bajo control, no solo a las redes de delincuentes y terroristas, sino a adversarios políticos -como ya han admitido Polonia yHungría-, periodistas, empresarios y a cualquiera cuya información le sea útil a los estados para cualquier cometido, que van desde obtener ventaja política, presionar, laminar prestigios, amenazar o chantajear. La CE ha decidido esta semana que no va a investigar el uso de Pegasus porque no le compete e invita a quienes se sientan espiados a acudir a la justicia ordinaria en su país. Portazo de Bruselas, por lo tanto, a la idea de abrir una causa general europea sobre el asunto.

De Perote a Villarejo

En España tenemos hecho un master desde los tiempos de Perote, en los ochenta, y las escuchas ilegales del Cesid; y últimamente nos hemos licenciado en villarejos; en los investigadores de Método 3 y el blanqueo de dinero de los Pujol o en grabaciones sobre la venta de derechos del fútbol, pero es de temer que lo de Pegasus convierta a los espías de toda la vida -aquellos que colocaban micros en los floreros de los restaurantes- en becarios de la agencia de Mortadelo y Filemón. La información es poder, reza el viejo adagio. Quien lo afirmó ignoraba hasta qué punto sería determinante cuando encerráramos nuestra vida en un pequeño teléfono de bolsillo. Pero perdamos toda esperanza: los Pegasus no se destruyen, solo se transforman. Controlarán este y crearán cien más. Es espionaje debe ser el segundo oficio más antiguo del mundo.

El caso catalán: 61 personas espiadas

Hasta 61 dirigentes, cargos políticos incluido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y sus tres antecesores; activistas, desarrolladores informáticos, abogados, profesores, empresarios, periodistas, así como familiares de muchos de ellos, un diputado de Bildu y el secretario general abertzale, Arnaldo Otegi, han sido espiados con Pegasus. Todos, de alguna forma u otra, relacionados con el independentismo. No es una casualidad, obviamente. Es una acción sistemática, ordenada y decidida estratégicamente. El único dato que tenemos hasta ahora sobre la supuesta existencia de ese espionaje procede de Citizen lab, un grupo prestigioso de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, que publicó su información en The New Yorker, lo que ha contribuido a darle credibilidad al caso. El asunto es que la lista de supuestos espiados es tan amplia y diversa que cuesta intuir cuál sería el argumento utilizado ante el Tribunal Supremo, que es el que autoriza las escuchas de los servicios de inteligencia, para espiar a esos 61 ciudadanos. ¿Cuál es el hilo argumental? ¿la defensa de unas ideas políticas? Eso suponiendo que haya sido el CNI y volviendo a suponer que lo hubiera hecho con la autorización judicial correspondiente. El espionaje empezó en 2017 pero se convirtió en una práctica masiva a partir de 2019, ya con Pedro Sánchez como presidente.

La actividad del CNI, blindada

La ley impide al gobierno informar abiertamente de las actividades del CNI. El único espacio institucional para hacerlo es la Comisión de gastos reservados, que está bloqueada desde hace tres años por PP, Vox y CS, que se niegan a que accedan a la misma los diputados de ERC, Bildu y Junts, aunque la ley obliga a incluir a todos los grupos representados en el Congreso. Derivar las explicaciones a un órgano desactivado e inhábil puede ayudar a ganar tiempo pero solo va a pudrir más el tema. Se trata de un asunto grave que requiere explicaciones y si fuera necesario depurar responsabilidades, incluidas las penales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, con contundencia, ha venido a decir que el CNI solo actúa con autorización judicial. Decir lo contrario habría sido noticia, pero sus declaraciones transmiten la idea de que si existe algo tiene amparo legal. Como ha declarado Aragonés, lo obvio señalaría a España, aunque seguimos acumulando muchos presuntos y pocas pruebas. Lo cual no obsta para que el independentismo lo dé por hecho, sobreactúe, se autovictimice y apele a este episodio para rescatar la idea de una España antidemocrática, opaca y desconfiable. En esa letanía consiste su negocio. Pero en el mundo en el que vivimos no deberían descartarse todas las hipótesis. Rusia -maestra en estas lides- desempeñó un papel relevante tratando de desestabilizar a nuestro país durante los meses de efervescencia del independentismo catalán y el referéndum ilegal: utilizaron bots, redes sociales, sus órganos habituales de propaganda como el RT y Sputnik -dos medios dependientes del Kremlin- y todo lo que tuvieron a mano para promover y difundir las tesis independentistas. Aunque la lógica apunta a nuestra propia casa.

Las consecuencias

Este es un asunto que amenaza directamente al Gobierno. Aunque ERC mantiene aún cierto comedimiento, sus trece diputados son claves para apoyar la acción legislativa del Ejecutivo. La primera piedra de toque será el jueves próximo, cuando se someta a aprobación el plan anticrisis por la guerra de Ucrania. Su socio de gobierno, UP, ha firmado junto al resto del bloque de legislatura -Comunes, Junts, PDECat, CUP, PNV, EH-Bildu, BNG, Más País y Compromís- una petición para que se habilite una comisión de investigación. Mal momento para quedarse huérfanos de apoyos parlamentarios. Peor momento para que tu socio vuelva a las andadas apoyando apriorísticamente la versión independentista sobre la existencia del espionaje.

Aunque esto no oculta la gravedad del caso. La ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado que la actividad del CNI está protegida por la ley. Y los derechos de los ciudadanos, también. Sean independentistas o turbopatriotas.