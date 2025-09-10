El exilio ya no tiene vuelta atrás

Dos temporadas en la Cartuja es el presente de esa institución llamada Real Betis Balompié. Dos cursos que pueden hacerse interminables o gozosamente fugaces. He ahí la realidad que tanto inquieta al bético de siempre y a ese de ahora que está viviendo un nirvana que ojalá sea para siempre. Con la entrada ayer del diplodocus a bayoneta calada, el Villamarín deja de existir y eso preocupa, sobre todo a los que saben de vacas flacas. Es ese conocimiento el motivo de la inquietud por mucho que sea el reconocimiento a los actuales gestores.

Tuvo el Betis a lo largo de su historia más que centenaria demasiados dientes de sierra que ahora desconocen los que han contribuido que al Betis de local vayan a verlo más de 60.000 espectadores. Son días de vino y rosas que han impelido la construcción de un Villamarín diferente, hermosamente distinto. Decía ayer Federico Martínez Feria que está previsto un exilio de dos años, pero también dijeron eso en el Real Madrid y en el Barça y fíjese lo que le está ocurriendo al opulento club catalán.

Deseamos que los plazos previstos se cumplan para que el retorno a casa no se demore. Pero está claro que corren tiempos venturosos para la causa verde, blanca y verde. Tiempos comparables con unos que se cuentan por los dedos de una mano. La escena de ayer con el desplome de lo más nuevo del viejo recinto nos movía a una nostalgia desbocada por lo vivido y cautelosa por lo que está por vivir.