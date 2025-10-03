Éxito de una sobredosis de rotaciones

Resultó con más sabor a trámite de lo previsto y con el mérito de haber tirado de rotaciones. Rotaciones a granel con ocho cambios respecto a la última alineación y victoria casi sin despeinarse. El golazo de Lo Celso a la media hora puso el partido encarrilado ante un Ludogorets que hacía lo que podía, pero siempre dando la sensación de que no puede demasiado.

Dándole la batuta a Lo Celso, Pellegrini ideó un equipo que daba la sensación de que lo hacía mirando por el rabillo del ojo a la cita del domingo en Cornellá. Y desde el tañido inicial, el Betis dijo aquí estoy yo mediante la rentable tarea de apropiarse del balón. Roca y Altimira se imponían en la zona ancha, pero lo cierto es que el juego combinativo que imponía el Betis no se correspondía con una continuidad vertical, por lo que sólo un intencionado tiro de Riquelme sería la solitaria antesala del gol del argentino.

O sea que cuando llegó el segundo gol en estrambótica solución entre Junior y el sevillano Son pudo decirse que todo se ha terminado. Luego llegó el tiro de Abde al palo o las surrealistas decisiones que toma Ávila, pero también llegó un pasito atrás que permitió al rival acercarse a Valles. Y fue éste el que pudo complicar la noche en un clamoroso error con los pies, pero la suerte estaba echada, el gol de Antony al Forest multiplica su importancia y quizá haya que quedarse con el buen rendimiento de un equipo con sobredosis de rotaciones, pero todo va por buen camino.