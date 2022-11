Ni experiencia ni capacidad

Supongamos que tienen que hacerle un trasplante de corazón. O, si usted no quiere ser el sujeto protagonista de tan poco apetecible historia, partamos de que es a su vecino o a su cuñado a quien tienen que intervenir. De repente le explican que el señor (o señora, o señora) que va a dirigir la operación, coordinando a anestesista, enfermeros, otros doctores, etc., no ha operado nunca a nadie. Aún más, ni ha estudiado Medicina o, si acaso, se especializó en dermatología o urología. ¿Estaría usted, o lo estarían su vecino o su cuñado, tranquilo?

Veamos el mismo hecho desde otro punto de vista. Usted es un fantástico fontanero, bancario, gruista, influencer o lo que quiera que usted haga en la vida para poder pagar impuestos. Y de pronto le proponen ser cirujano en un trasplante de corazón. Garantizándole que va a ganar más de lo que hasta ahora venía ingresando usted. ¿Aceptaría usted o más bien declinaría el ofrecimiento porque consideraría que asumir esa función sería una irresponsabilidad?

Déjenme que ahora les ponga otro ejemplo. Supongamos una organización, con miles de empleados, con objetivos sumamente difíciles, con un presupuesto de centenares o no sé si miles de millones de euros al año, una organización ésa de cuyo éxito depende la vida o, al menos el bienestar, de miles de personas, una organización ésa, por fin, que está buscando personas para que ocupen la dirección general y los puestos de alta dirección, todo el escalón inmediatamente anterior a la persona vértice. ¿Consideraría usted razonable que se eligiera a alguien sin experiencia de gestión, que nunca ha tenido que hacer y cumplir un presupuesto?

Y, por continuar el paralelismo, ¿aceptaría usted, que es quiosquero, cajero, abogado o camarero, ese nombramiento, aunque fuese a cobrar más, sabiendo que muchas personas van a depender de su capacidad de tomar decisiones correctas y de gestionar esa organización?

Ahora, miren ustedes la página web de su gobierno municipal, autonómico, nacional, donde deberían poder encontrar una reseña breve de la experiencia profesional y una declaración de patrimonio de sus concejales, consejeros, ministros. La mayor parte no tienen experiencia destacable fuera de la política, en la que entraron desde la más tierna infancia, ni apenas declaran bienes (en algún caso, una parte indivisa de inmuebles cabe entender que heredados). No han gestionado nada. No han manejado equipos, presupuestos, exigencias de resultado con auditorías. No han conseguido ni demostrado nada. Pero se les nombra, y aceptan ser nombrados, para puestos de responsabilidad de los que no quieren ser apartados porque dónde van a ir que estén igual de bien.

¿Cómo nos extrañamos entonces de que no funcionen algunos servicios públicos, el empleo de fondos sea ineficiente (eso, si no pensamos mal), todo sea lento, burocrático y más movido por los intereses de quienes nombran a los nombrados (los partidos políticos) que por los de los administrados (nosotros)?