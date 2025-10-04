En una semana sin referencias macro o empresariales importantes las bolsas mundiales han registrado subidas generalizadas con nuevos máximos históricos o plurianuales en los principales índices de EEUU, Europa y Asia-Pacífico.

El optimismo de los mercados en las últimas semanas refleja la confianza de los inversores en la prolongación del ciclo de crecimiento de la economía y los beneficios tras los acuerdos arancelarios, la relajación monetaria en EEUU y el impulso de las inversiones ligadas a megatendencias como la Inteligencia Artificial y la transición energética entre otras. Estas dinámicas, además, tienen un alcance global y por primera vez desde la década de los 90 estamos asistiendo a un ciclo alcista simultáneo en la mayoría de los mercados mundiales, en contraste con una década de 2010 con una gran divergencia entre EEUU y el resto del mundo. En 1996 el presidente de la Fed, Alan Greenspan, utilizó la expresión “exuberancia irracional” para referirse a la fuerte subida y elevadas valoraciones de la bolsa estadounidense. Entonces apenas se estaba iniciando el gran ciclo alcista que culminaría con el estallido de la burbuja puntocom en el año 2000. Creemos que actualmente estamos lejos de las condiciones que definen una burbuja, pero sin duda habrá que extremar la cautela para no caer en una euforia de consecuencias desastrosas.