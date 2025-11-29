Factores estacionales apoyan el rally de navidad

El mercado muestra algunos sesgos estacionales bastante consistentes estadísticamente. Desde 1950, diciembre ha sido el segundo mejor mes del año para el S&P 500 con una revalorización promedio de un 1,4%, mientras septiembre es el peor y el único con una rentabilidad promedio negativa de un –0,6%.

Por otra parte, noviembre es estadísticamente el mejor mes del año y en 2025 el S&P 500 ha cerrado en negativo. Este hecho ¿aumenta o disminuye la probabilidad de un buen mes de diciembre? En los últimos 75 años ha habido 23 en los que noviembre ha tenido un retorno negativo. Pues bien, en 20 de esos 23 años diciembre ha cerrado en positivo. Una particularidad del buen comportamiento de la bolsa en diciembre es que la rentabilidad tiende a generarse en la segunda quincena del mes, es el efecto conocido como rally de navidad.

El buen comportamiento de la bolsa en diciembre se extiende además al conjunto de las bolsas mundiales. Así, para el MSCI World es el mejor mes del año con una revalorización promedio del 3,2%, muy superior al resto de meses. Adicionalmente, al ser diciembre un mes de rotaciones en las carteras para el año siguiente se aprecian sesgos estacionales significativos a favor del EUR/USD o los bonos high yield entre otros activos. En definitiva, un mes favorable para los activos de riesgo en general.