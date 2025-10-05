La felicidad de un padre

Con la muy merecida designación del periodista José Antonio Rodríguez como encargado de anunciar la próxima Semana Santa me llamó la atención la frase de su contento por tener a sus padres en la primera fila del Maestranza en el mediodía gozoso del Domingo de Pasión. Y es que dar el Pregón con la edad de José Antonio no ha proliferado, pero mi atención se acentúa por ser hijo de quien es. Su padre, mi amigo, es nada menos que un torero que hizo soñar a Sevilla con la reencarnación del irrepetible Pepe Luis Vázquez. La tarde en que Rafael Torres debutó de novillero en la Maestranza ocurrió uno de esos sucesos que pasan muy de vez en cuando. Era 6 de octubre de 1968 cuando Rafael hizo soñar a Sevilla en una novillada de Rincón, la alternativa la recibió de manos de Curro y cuando la vida dictó sentencia abandonó el oro para vestir de plata y estuvo con Paquirri en Pozoblanco. Hoy es feliz con el éxito del hijo.