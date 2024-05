HACE pocas semanas, el alcalde de Sevilla convocó un referéndum, consulta o encuesta (de las tres formas fue calificado el hecho por este) para que los sevillanos decidieran sobre dos formatos distintos para la Feria de Abril. Desde la Alcaldía dicen –aunque ello está cuestionado por FACUA, que ha interpuesto una denuncia por la forma muy poco garantista de la votación– que participaron algo más de cien mil ciudadanos. Ganó la vuelta al formato “tradicional”, de lunes por la noche a domingo, que patrocinaba el PP, aunque con menos diferencia de la esperada sobre la otra opción, que era mantener la duración de sábado a sábado, innovada por anterior referéndum organizado por el Ayuntamiento entonces de mayoría PSOE, en 2017.

No parece que vayan muy descaminados quienes señalan que ambos referéndum responden a los intereses, parece que cambiantes, de uno de los lobbies más influyentes de la ciudad: el de las empresas hoteleras, la mayoría de ellas grandes corporaciones no andaluzas. Pero lo que más se ha criticado es la mala imagen que habríamos dado por el hecho mismo de montar un referéndum (o más bien plebiscito) sobre una cuestión que dista mucho de estar relacionada con alguno de los más importantes temas que tiene hoy planteados la ciudad. Se ha hablado, con razón, de una consulta banal, folklórica (en el peor sentido del término) y que alimenta el tópico de que a los andaluces solo nos preocupa lo que se refiere a las fiestas. Que, en definitiva, deteriora la “marca Sevilla” e incluso la “marca Andalucía”.

Aunque con matices, estoy básicamente de acuerdo con estas críticas, aunque pienso que consultar a la ciudadanía sobre determinadas cuestiones no es en modo alguno censurable sino todo lo contrario: sería una sana innovación democrática, literalmente contemplada en la Constitución vigente aunque apenas utilizada, para complementar con una forma de democracia directa a la tan desprestigiada democracia representativa que, convertida en partitocracia, mantiene a la ciudadanía apartada de la toma de decisiones entre elección y elección, con el consiguiente aumento de la desafección política. Realizar referéndums sobre una batería de preguntas, como ocurre en otros países, sería algo muy positivo siempre que los temas no fueran banales, las votaciones tuvieran las necesarias garantías y los debates anteriores a estas estuvieran abiertos a asociaciones y plataformas ciudadanas y no fueran monopolizados por los partidos.

El actual alcalde de Sevilla ha perdido la oportunidad de apuntarse un tanto si a la pregunta sobre la Feria de Abril hubiera acompañado otras preguntas referidas a la opinión de los ciudadanos sobre algunos de los más importantes problemas que tiene hoy la ciudad: sobre la limitación de apartamentos turísticos para poner coto a la turistización salvaje, sobre los vertidos tóxicos que se proyectan verter al Guadalquivir procedentes de explotaciones mineras o sobre la realización en nuestras avenidas y calles de corredores de sombra (árboles) para contrarrestar los efectos del cambio climático. Y también podría haber preguntado sobre otras ferias, menos lúdicas que la de abril, en concreto sobre la realización o no de una Feria de Armas, a mediados de este mes de mayo, que es presentada como “Convención Internacional de Negocios para las Industrias Aeronáuticas, Espacial y de Defensa” y “una oportunidad para Andalucía”.

Deberíamos haber sido preguntados si nos parece positivo o no para Sevilla y para su imagen ser el escenario –que rechazan otras ciudades europeas– para exhibir innovaciones armamentísticas, algunas de las cuales se están “probando” en Gaza por el ejército israelí, y para cerrar negocios entre empresas de armas y países cuyos regímenes transgreden diariamente los Derechos Humanos o incluso perpetran crímenes de guerra.

Ya en 2021 el Ayuntamiento dio marcha atrás y suspendió una feria de estas características por ser “un evento controvertido, incluso de efectos negativos para el posicionamiento de Sevilla como ciudad de congresos”, según palabras de Antonio Muñoz en Diario de Sevilla. ¿Por qué ahora el PSOE se calla y al PP parece agradarle la realización de esta feria? ¿No nos basta con la de Abril? Uno y otro partido tendrían que respondernos a la pregunta de cómo podría compatibilizarse la afirmación de que Andalucía es una tierra de paz con la realización en nuestras ciudades de encuentros para los negocios de las industrias de la guerra. Y no sería de recibo justificarlo con la simple sustitución de la palabra “guerra” por la de “defensa”.