Folio en blanco

Con los escasos rendimientos de los activos monetarios, quizás algunos ahorradores conservadores se estén planteando ahora construir una cartera más orientada al medio plazo, pero teman invertir con tanto bueno ya descontado en las bolsas (sobre todo en las de EEUU).

Si este fuera el caso, a estas alturas conviene construir la cartera con buenas dosis de prudencia y paciencia. El primer y crucial paso es una buena planificación financiera, que luego aplicar disciplinadamente. Hay que definir de antemano los objetivos, expectativas, horizonte temporal, tolerancia a las pérdidas y estructura deseada de la cartera. Con esta “autodeclaración de intenciones”, lo siguiente es identificar la “lista de la compra” de activos, temáticas o fondos concretos, y sus respectivos niveles de entrada a medida que se produzcan correcciones.

A la espera, la mejor base son los fondos de crédito corporativo de calidad en vencimientos intermedios en EUR. En renta variable es recomendable una construcción más gradual, comenzando con las dos temáticas globales que se han quedado rezagadas pero con buenas perspectivas a largo plazo –Salud e Infraestructuras– complementado con un fondo de Small Caps de Europa, mientras se investigan nichos de inversión en el amplísimo universo de los ETF (fondos cotizados que replican índices).