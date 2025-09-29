Un fracaso de sociedad

Dolorosamente, las calles son un espanto, llenas de mendicidad y eso se te mete en los adentros. Es la prueba indudable de que la pobreza no es un cuento, que existe y la imagen es tercermundista. Es un hecho inevitable, pero sí se podría evitar el impresionante número de cuestaciones que se dan y también la cantidad de jóvenes que te abordan para una encuesta o para propagar una vez más las bondades de Cruz Roja, de Médicos sin Fronteras o de no se sabe qué. Y así resulta que ir de la Campana a la Plaza Nueva es un eslalon en el que los obstáculos son la cantidad de personas que te abordan. Además, la presencia del Camarón de turno masacrando una sonanta mientras va y viene volando para castigarte los oídos y no dejar que puedas comunicarte con el de al lado. Sobre todo debería evitarse esa imagen descarnada de personas durmiendo al relente si es que no han tenido la suerte de encontrar plaza en un cajero. Así, a diario en clara demostración del fracaso de esta sociedad.