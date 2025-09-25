Freno a las grandes subidas

Los principales índices europeos detuvieron las subidas ante la gran escalada reciente. El Íbex 35 cerró con una subida del 0,2% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,1%. Los sectores cíclicos de energía, renovables y materiales experimentaron las mayores subidas.

Las bolsas siguen en máximos históricos, aunque hoy con movimientos planos, a pesar del impulso de la inteligencia artificial, que sumado a las perspectivas de recorte de tipos de la Reserva Federal, compensan la preocupación por los riesgos geopolíticos y las tensiones comerciales. En EEUU, la inflación persiste y el mercado laboral está moderándose, pero el mercado confía en que la economía resista y los beneficios empresariales sigan creciendo.

El mercado está ponderando que el mercado del diésel siga al alza debido a la escalada de los ataques ucranianos contra los productores de combustible rusos, que amenaza con reducir el suministro mundial.

Así, empresas dependientes del margen de refino como Repsol han visto aumentar su cotización. Rusia está sopesando la posibilidad de imponer restricciones a las exportaciones de diésel, con una posible prohibición dirigida a las empresas que compran el combustible dentro de Rusia y luego lo envían al extranjero.