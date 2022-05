En las fronteras de la Inteligencia Artificial

La trayectoria investigadora y profesional de Pilar Manchón está marcada por querer estar siempre a la vanguardia de la investigación y desarrollo en el campo de la inteligencia artificial y, más en concreto en los sistemas conversacionales: agentes software que son capaces de entablar un diálogo con una persona para un fin específico. Una versión -no la más completa ni compleja- de estos sistemas son Alexa, de Amazon, Siri, de Apple o Cortana, de Microsoft, ampliamente conocidos y usados hoy en día por millones de usuarios en todo el mundo. Aunque aún no hemos llegado a un nivel de capacidad de diálogo perfecto entre una máquina y las personas, cabe preguntarse ¿cuál es el siguiente paso? Sin duda, una de las áreas en las que veremos grandes avances en los próximos años serán los sistemas de diálogo multimodales: aplicaciones software -con o sin apariencia humana- que añaden a la voz información no verbal proveniente de uno o varios canales (vista, gestos, tacto), fusionándola en un único contexto conversacional coherente. El uso coordinado de diferentes modalidades es una de las características fundamentales del ser humano, pero no solamente en la fase de percepción, sino también en la de producción. Así, el sistema debe seleccionar el/los canal/es más relevante/s mediante los cuales va a presentar la información al usuario (incluyendo posiblemente gestos y expresiones faciales, y repartiend' la información entre los diversos canales). Un verdadero sistema multimodal, debería por tanto ofrecer simetría entre los canales de entrada y de salida. No obstante, es frecuente que los sistemas multimodales seleccionen únicamente una o dos modalidades adicionales a la voz, dependiendo del caso de uso previsto, creando así sistemas bimodales, trimodales, etc.

Las posibles aplicaciones de los sistemas multimodales son infinitas, destacando sobre todo los robots con capacidad de diálogo. La empresa sevillana 4i (Intelligent Insights), heredera del know-how obtenido por Pilar Manchón, Guillermo Pérez (CEO) y J. Gabriel Amores en la empresa Indisys, es pionera en el desarrollo de sistemas de diálogo multimodales y robots sociales. En colaboración con Honda Research Institute de Japón, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Asociación Española para el tratamiento de los Efectos del Cáncer, están llevando a cabo un proyecto para aplicar robótica social en la rehabilitación cognitiva de niños que han superado el cáncer.