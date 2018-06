El fuego purificador

Mientras las olas terminan de disolver las cenizas de las hogueras de San Juan, otro fuego purificador ha brotado a miles de kilómetros de las playas andaluzas, en Rusia.

Por ahora, el gran triunfador de la Copa del Mundo no es Cristiano Ronaldo -aunque se está empeñando en ello-, ni Messi -darlo por por muerto sería de insensatos...-, ni Neymar. El gran foco ha girado a esa habitación donde un grupo de árbitros decide en segundos si una jugada fue fuera de juego o si hubo penalti. Desde aquel Francia-Australia con el penalti a Griezmann, todo el mundo empezó a descubrir que el VAR supone un punto y aparte para el fútbol.

¿Que la justicia no es ni será un bien absoluto y sin ángulos muertos? Claro que no. ¿Y en qué ambito de la vida lo es? Lo estamos viendo cada día en los titulares. Y últimamente, en los titulares que abren las portadas. Pero hay una mejor administración de la justicia futbolística. Y desenmascara a los tramposos. Todo el que no fuera brasileño esbozó una sonrisa burlona cuando Neymar se quedó con la pelota en la mano sin poder lanzar ese penalti a Keylor Navas. Y quizás por esa acertada corrección, a ese bestial delantero llamado Lukaku no se le ocurrió caer al suelo en el área y en cambio apuró una jugada ante los tunecinos.

El personal ha percibido también que los temidos parones por las consultas no resultan tan engorrosos, que tienen la necesaria fluidez. Precisamente su carácter intimidatorio contra los tramposos hará que las interrupciones por faltas simuladas se reduzcan.

El problema está en que la naturaleza tan bienintencionada del VAR se vaya pervirtiendo cuando vayan entrando en juego los intereses de los poderosos. Puede pasarle lo que a ese político cargado de proyectos que se quedan en el cajón en cuanto llega al poder y lo presionan los lobbies. Al final, tendemos al pecado. Por algo necesitamos ese fuego purificador cada noche de San Juan.