Un funambulista sin pértiga

El Betis, al cambiar Rubi la habitual defensa de cinco de Quique Setién por línea de cuatro, parece un funambulista al que le hayan quitado la pértiga a mitad del trayecto.

Tanto enfocar el debate en las carencias rematadoras y la conveniencia de fichar a un buen delantero centro, hecho impepinable, y lo que desprenden los verdiblancos en este tiempo de laboratorio es una visible fragilidad que, por tratarse del cambio de manual en plena pretemporada, no debe disparar la inquietud del bético más de lo prudente.

No, el bético no se debe alarmar, que la historia del fútbol estival está trufada de malos presagios que rompen en jubilosas temporadas. En el 96, el Betis de Lorenzo Serra acabó último el Colombino y la bella carabela de plata atracó en Nervión. Y no hace falta recordar cómo acabó todo allá por junio del 97.

Los laterales de este Betis piensan y juegan como carrileros; cuando Bartra era el tercer central daba el paso adelante para tapar las carencias de William o Guardado como medio de cierre -el fantástico medio luso se ha acomodado a descolgarse y ganar metros en su selección para explotar su enorme caudal de fútbol-, cosa que no ocurre cuando son sólo dos los centrales; y más arriba, jugar con Fekir por detrás del delantero -Borja Iglesias, posiblemente-, junto a dos extremos que son más delanteros que volantes, como son Juanmi y Tello, tampoco ayuda a dar solidez sin la pelota.

Resuena con fuerza el mantra de que al Betis apenas le hace falta un delantero bueno de verdad, que asegure goles, para redondear un plantillón. Pero como equipo sufre y concede demasiado atrás. En el puesto de pivote, también en los flancos, todo es muy quebradizo. El Raja le creó hasta diez ocasiones y ahí Joel acalló a los escépticos. A Rubi le queda trabajo sin la pelota, ese objeto que con Setién era del Betis entre el 60% y el 70% del tiempo, muchas veces para nada. Ahí está la raíz de todo.