El fútbol, siempre caminando en el alambreEl fútbol, siempre caminando en el alambre

Ilimitados son los horizontes que se muestran en el mundo del fútbol y así vemos que cuando un club consigue algo importante, no lograrlo al curso siguiente adquiere carácter de fracaso. Es lo que algunos llaman la obligada exigencia de ser cada día mejor que el anterior, pero eso sale carísimo y suele conllevar a una continua reconversión para que los números no sólo salgan, sino que no asfixien a la sociedad y así vemos lo que vemos.

El ejemplo lo tenemos muy claro en el fútbol según Sevilla con el ejemplo palmario del muy laureado Sevilla Fútbol Club, obligado a una periódica revolución en su plantilla a fin de mantener su status. El caso de su vecino es distinto, pues viene de una dolorosa travesía, una más en su dilatada historia de estancias en desiertos de variopinto calado. El Betis también ve que las cuentas no salen a pesar de su buen ejercicio y ahí va, andando en el alambre.

Y lo más triste de todo es que ambos no tapan sus famélicas situaciones financieras, lo que provoca que haya ingleses que intenten pescar en sus caladeros como han hecho con Diego Carlos y parece que también con Koundé. Y llegados a este punto resulta lógico que haya sevillistas que se pregunten qué había de verdad en que todo sería bonancible con tres Champions consecutivas. Y que se sepa, en septiembre se inicia el tercer asalto consecutivo, conque ¿blanco y en botella?

En los fastos madridistas decía Florentino que el secreto de la bonanza de su club es que no se reparten dividendos. No creo que esa sea la causa principal, pero eso sólo hace dejar bien claro que no es justo que unos jueguen con el balón de las sociedades anónimas y sólo cuatro pateen el de las sociedades exclusivamente deportivas. Todos deberían jugar con el mismo balón, aunque viendo la situación del Barça ya no sabe uno qué es peor. Fútbol es fútbol.